В Україні на вихідних очікується стихійне гідрометеорологічне явище – вночі 3-4 жовтня на Прикарпаті прогнозуються заморозки.

Також у найближчі дні очікується погода без опадів, лише, можливо, у західних областях вночі та вранці місцями буде туман.

Водночас з початку наступного тижня повітряні потоки перейдуть з холодних північних на тепліші західні. Вдень у більшості областей переважатимуть комфортні температури до 19 градусів тепла.

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Більш детально про погоду у наступні 10 днів – розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Оксана Скляр.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу, 3 жовтня, в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується.

У західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі буде 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і у повітрі 0-3°. температура вдень 14-19° тепла.

– У суботу діє попередження про стихійне гідрометалургійне явище. Вночі 3-4 жовтня на Прикарпаті у повітрі очікуються заморозки 0-3 градуси, і це другий рівень небезпеки, – повідомила Оксана Скляр.

У неділю, 4 жовтня, переважатиме мінлива хмарність, опадів не прогнозується.

У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі на Правобережжі 1-6° тепла, очікуються заморозки на поверхні ґрунту, на Прикарпатті і у повітрі 0-3°. На Лівобережжі буде 4-9° тепла, вдень в Україні прогнохується 14-19°.

Погода в Україні 5-7 жовтня

В Україні 5 жовтня очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер буде переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, на півдні країни до 23°.

У вівторок, 6 жовтня, переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі буде 4-9° тепла, вдень 16-21°.

У середу, 7 жовтня, також буде подекуди хмарно, але без опадів. Очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

Консультативний прогноз на 8 – 11 жовтня

Наступні дні в Україні буде також без опадів, лише 9 жовтня на Правобережжі, 10 жовтня на Лівобережжі пройдуть дощі.

Температура вночі буде 5-12°, вдень 13-20°.

З 10 жовтня, починаючи з західних областей, очікується зниження температури на 3-5°.

Таким чином, протягом наступних 10 днів в Україні переважатиме суха погода, лише подекуди пройдуть дощі. Також загально температура буде комфортною у межах 14-19 градусів тепла.

Водночас мешканцям Прикарпаття вже цими вихідними варто очікувати заморозків.

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