Втрати ворога на 3 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 560 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 683-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,538 млн.

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Втрати ворога на 3 жовтня 2026 року

особового складу — близько 1 538 950 (+1 560);

танків — 12 391 (+3);

бойових броньованих машин — 25 477 (+6);

артилерійських систем — 50 637 (+45);

реактивних систем залпового вогню — 2 178 (+3);

засобів протиповітряної оборони — 1 683;

літаків — 443;

гелікоптерів — 356;

наземних робототехнічних комплексів — 2 824 (+14);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 544 498 (+1 645);

крилатих ракет — 5 126;

кораблів (катерів) — 35;

підводних човнів — 2;

автомобільної техніки та автоцистерн — 156 731 (+422);

спеціальної техніки — 4 783 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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