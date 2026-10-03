Тетяна Забожко, випускова редакторка
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Втрати ворога на 3 жовтня: ліквідовано 1560 окупантів, 45 артсистем та 1645 БпЛА
Втрати ворога на 3 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 560 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 683-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,538 млн.
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Втрати ворога на 3 жовтня 2026 року
- особового складу — близько 1 538 950 (+1 560);
- танків — 12 391 (+3);
- бойових броньованих машин — 25 477 (+6);
- артилерійських систем — 50 637 (+45);
- реактивних систем залпового вогню — 2 178 (+3);
- засобів протиповітряної оборони — 1 683;
- літаків — 443;
- гелікоптерів — 356;
- наземних робототехнічних комплексів — 2 824 (+14);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 544 498 (+1 645);
- крилатих ракет — 5 126;
- кораблів (катерів) — 35;
- підводних човнів — 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 156 731 (+422);
- спеціальної техніки — 4 783 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 683-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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