Від початку операції Вівальді на півночі Донецької області українським військовим вдалося деокупувати до 140 квадратних кілометрів території.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для агентства Reuters.

Операція Вівальді: Зеленський озвучив останні результати

Президент зазначив, що операція Вівальді – дуже успішна, і вона ще триває.

Зараз дивляться

– Станом на сьогодні деокуповано приблизно 125–140 квадратних кілометрів. Важливо, що кількість загиблих і поранених росіян за останні 2–3 місяці зросла, – наголосив Зеленський.

Так, від початку 2026 року армія РФ втрачала 30–32 тис. солдатів на місяць. З них приблизно 21–22 тис. – це загиблі окупанти, а решта – важко поранені.

Водночас зараз, коли триває операція Вівальді, втрати ворога зросли до 42 тис. осіб на місяць.

Зеленський уточнив, що Сили оборони України під час цього наступу втратили у кілька разів менше людей, ніж РФ, хоча російські солдати перебували в обороні.

За словами президента, українські воїни хотіли розпочати цю операцію ще рік тому, однак вона тоді не була достатньо підготовлена.

– Слава Богу, ми вирішили ненадовго відкласти її і тепер маємо хороші результати та менші втрати, – підсумував глава держави.

Операція Вівальді на Донеччині: що відомо

Третій армійський корпус офіційно підтвердив проведення операції Вівальді на Лиманському напрямку 15 вересня. На той момент українські військові зачистили від ворога 75 кв. км території та деокупували ще 10 кв. км.

Операція передбачає чотири етапи. Втрати ворога на першому склали близько 1,5 тис. солдатів, понад 12 тис. безпілотників та сотні одиниць різноманітної техніки. А підрозділи безпілотних систем ЗСУ перерізали логістичні маршрути окупантів.

Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький тоді пояснював, що Сили оборони розгромили “північну клішню” ворога, яка мала забезпечити оточення міст-фортець на Донеччині.

Під час наступних етапів операції Вівальді українські військові звільнили ще низку населених пунктів та повернули 51 кв. км території.

Втрати військ РФ під час третього етапу оцінювалися у близько 2 тис. осіб. Ще понад 250 окупантів потрапили в полон.

У межах наступальної операції Вівальді військові застосували нову тактику: наземні роботизовані комплекси обстрілювали російські позиції, заїжджали в укриття ворога та детонували.

Джерело : Reuters

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.