Президент Володимир Зеленський повідомив про новий пакет підтримки України від Німеччини на суму понад €1,3 млрд. Домовленостей досягли під час зустрічі з канцлером Фрідріхом Мерцом.

Зеленський про результати зустрічі з Мерцем

Глави держави повідомив у Telegram, що пакет є комплексним і передбачає як озброєння, необхідне Україні вже зараз, так і допомогу енергетичному сектору напередодні зими. Окрему увагу сторони приділили посиленню протиповітряної оборони, потреба в якій залишається ключовою.

Загалом Україна та Німеччина домовилися про 15 угод і документів. Більшість із них стосуються безпекової співпраці, спільного виробництва, закупівель для потреб України, замовлень для німецької оборонної промисловості та реалізації спільних проєктів в Україні.

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Зеленський зазначив, що загальна сума домовленостей перевищує €8,5 млрд. Крім того, сторони підписали окрему угоду, яка має розширити можливості України та Німеччини у спільній протидії безпілотникам.

Президент подякував Мерцу, Німеччині та європейським партнерам за підтримку України.

Нагадаэємо, що до української столиці прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із міністеркою економіки Катеріною Райхе та представниками оборонного й енергетичного бізнесу.

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