Президент Володимир Зеленський вважає, що Росія свідомо загострює ситуацію напередодні можливих переговорів зі Сполученими Штатами, намагаючись підвищити ставки.

Зеленський про тактику РФ перед можливими переговорами

Глава держави під час спілкування з журналістами заявив, що кремлівський диктатор Володимир Путін навмисно посилює ескалацію, розраховуючи на відповідь України.

Таким чином Москва прагне максимально підняти ставки перед потенційними контактами з американською стороною.

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Президент наголосив, що Україна у відповідь має зміцнювати оборону, знищувати російські повітряні цілі та паралельно продовжувати дипломатичну роботу.

Зеленський також зазначив, що Росія активізує атаки з повітря, оскільки не має достатньо сил, щоб досягти бажаних результатів на полі бою.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 жовтня, Володимир Зеленський заявив, що США запропонували провести до кінця жовтня тристоронню зустріч України, Росії та американської сторони на технічному рівні.

Президент України повідомив, яка країна розглядається для проведення переговорів.

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