До української столиці прибув канцлер Німеччини Фрідріх Мерц разом із міністеркою економіки Катеріною Райхе та представниками оборонного й енергетичного бізнесу.

Про візит канцлера до Києва повідомляє DW.

Візит Фрідріха Мерца до Києва 4 жовтня: що відомо

Фрідріх Мерц прибув до української столиці вранці у неділю, 4 жовтня. Візит канцлера Німеччини заздалегідь не анонсували.

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Разом із ним до України приїхали міністерка економіки Катеріна Райхе та десять підприємців, які представляють оборонну й енергетичну галузі.

Після прибуття до Києва Мерц заявив, що Україна особливо потребуватиме підтримки протягом найближчих тижнів.

— Сьогодні я приїхав до Києва, тому що в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас, — заявив канцлер.

Мерц також звернув увагу на наближення п’ятої воєнної зими та російські удари по українських містах, житлових будинках і теплоелектростанціях.

— Скоро для людей настане п’ята воєнна зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором, — сказав він.

За даними ЗМІ, під час візиту канцлер Німеччини має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та запевнити його у збереженні підтримки з боку Берліна.

Мерц також наголосив на співпраці німецьких та українських компаній.

— Наше партнерство — це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними, — заявив канцлер.

Яку допомогу Мерц може оголосити у Києві

За даними Reuters, яке посилається на джерела в урядових колах, під час візиту Мерц має оголосити про новий пакет допомоги Україні.

Йдеться про озброєння на €1 млрд та €350 млн на відновлення енергетичного сектору.

Також очікується спільне виробництво різних типів безпілотників у Німеччині та Україні. Зокрема, йдеться про прискорене виробництво дронів компанії Quantum, які вже пройшли випробування та призначені для перехоплення реактивних безпілотників.

Reuters також повідомляє, що пакет передбачає спільну розробку та виробництво далекобійної зброї з дальністю понад 1000 км.

Варто зазначити, що це другий візит Фрідріха Мерца до України на посаді канцлера Німеччини. Вперше він приїжджав до Києва 10 травня 2025 року — через чотири дні після складання присяги у Бундестазі.

Тоді разом із ним Україну відвідали президент Франції Еммануель Макрон, тодішній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем’єр Польщі Дональд Туск.

Загалом нинішня поїздка є четвертим візитом федерального канцлера Німеччини до України від початку повномасштабного російського вторгнення.

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