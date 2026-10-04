Загалом протягом минулої доби зафіксовано 204 бойових зіткнення.

Минулої доби противник завдав 65 авіаційних ударів, зокрема скинув 233 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9 090 дронів-камікадзе та здійснили 2 465 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій на 4 жовтня 2026

Ситуація в Україні на 4 жовтня 2026

На Північно-Слобожанському напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Садків, Рижівки та Коренька.

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На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 13 атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Довгенького, Лимана, Радьківки, Захарівки, Рибалчиного, Іващиного, Довжанки та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Ківшарівки, Куп’янська та Новоосинового.

Спроби просунутися зупинено на Лиманському напрямку, де наші захисники відбили дев’ять атак у районах Новоселівки, Карпівки, Нового Миру, Лимана та Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники здійснили сім атак у районах Миколаївки, Озерного, Кривої Луки та Ямполя.

На Краматорському напрямку українські воїни відбили дві атаки противника в районах Юрківки та Федорівки.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кіндратівки та Іванопілля.

На Покровському напрямку наші оборонці зупинили 31 атаку – в районах Сергіївки, Молодецького та у бік Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького і Новогришиного.

На Олександрівському напрямку противник здійснив три атаки в бік населеного пункту Тернове.

На Гуляйпільському напрямку відбито п’ять атак загарбників у районах Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки та Широкого.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби окупанти активних наступальних дій не проводили.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 4 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб;

танків – 12 391 (+0) од;

бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од;

артилерійських систем – 50 686 (+49) од;

РСЗВ – 2 179 (+1) од;

засобів ППО – 1 686 (+3) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 157 258 (+527) од;

спеціальної техніки – 4 788 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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