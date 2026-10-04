У ніч проти 4 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 жовтня: чим атакувала РФ

У ніч на 4 жовтня, починаючи з 18:00 3 жовтня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.

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Під час атаки противник застосував:

135 ударних БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

Бандероль

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих цілей:

123 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів;

дві Бандероль/Дань-Т.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на п’яти локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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