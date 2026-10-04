Нічна атака на Україну 4 жовтня: РФ запустила 135 дронів, 52 з них – реактивні
У ніч проти 4 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 4 жовтня: чим атакувала РФ
У ніч на 4 жовтня, починаючи з 18:00 3 жовтня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками.
Під час атаки противник застосував:
- 135 ударних БпЛА типу Shahed, серед яких 52 — реактивні;
- безпілотники Гербера;
- Бандероль/Дань-Т;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів Орла, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:30, протиповітряна оборона збила або подавила 125 ворожих цілей:
- 123 БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів;
- дві Бандероль/Дань-Т.
Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на п’яти локаціях. Ще на п’яти локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 08:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.