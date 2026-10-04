Уранці 4 жовтня зафіксовано влучання в дорожнє полотно Північного мосту в Києві, який напередодні вже потрапляв під російський удар.

Про повторну атаку на Північний міст повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Атака на Північний міст у Києві 4 жовтня: що відомо

За словами Віталія Кличка, під час ранкової атаки 4 жовтня сталося влучання в дорожнє полотно Північного мосту.

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— Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце, — повідомив Кличко.

Згодом мер повідомив, що внаслідок ворожого удару також пошкоджена тепломагістраль. Через це в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води.

Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання.

Як змінився рух транспорту по Північному мосту після атаки

Водночас у столиці тимчасово змінили рух автобусів №22 та №91. З лівого на правий берег вони курсують через Дарницький міст.

Рух організовано за такою схемою:

Просп. Миколи Бажана — Дніпровська набережна — вул. Березняківська — вул. Юрія Шумського — вул. Петра Радзіня — Дарницький автомобільно-залізничний міст — Наддніпрянське шосе — бульв. Миколи Міхновського — Голосіївський просп., далі за власними схемами.

У напрямку з правого на лівий берег автобуси №22 та №91 курсують за раніше зміненими схемами.

Крім того, змінили рух тролейбуси №29, 30, 31, 47 та автобуси №21, 73, 101, 114.

Тролейбуси №29, 30, 31 та 47 з лівого берега курсують від вул. Милославської до Дарницької площі.

Тролейбуси №29, 30 та 31 з правого берега курсують від залізничної платформи Куренівка, станції метро Лук’янівська та вул. Кадетський Гай до станції метро Почайна.

Автобуси №21, 73, 101 та 114 курсують до Дарницької площі.

Напередодні, 3 жовтня, російські війська вперше атакували ударними безпілотниками Північний міст у Києві.

Внаслідок удару постраждали двоє людей. Одному з них медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували, а згодом перевели на амбулаторне лікування.

Також на Північному мосту були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.

Через ремонтні роботи рух мостом обмежували: з лівого на правий берег працювали три смуги, а з правого на лівий — одна.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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