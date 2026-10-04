Президент України Володимир Зеленський заявив про ескалацію російських атак та наголосив, що лише за останній тиждень РФ застосувала проти України понад 1 900 ударних дронів, серед яких більш як 800 були реактивними.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня

За словами президента, лише протягом цього тижня російські війська застосували проти України понад 1 900 ударних дронів, 1 700 авіабомб і 25 ракет.

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— Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1 900 ударних дронів, 1 700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію, — заявив Зеленський.

За словами Зеленського, під час нічної атаки на Україну 4 жовтня під ударами перебували Київ, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина та Запоріжжя. Президент зазначив, що серед цілей були житлові будинки та критична інфраструктура.

Уранці російський дрон знову вдарив по Північному мосту в Києві. У Сумах дронами атакували склад медичних препаратів, а в Дніпрі удару зазнало підприємство зв’язку.

Унаслідок цих ударів одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

Також у громадах є відключення електроенергії. На місцях ударів працюють відповідні служби.

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Президент також повідомив, що 4 жовтня до Києва прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

За словами Зеленського, Україна та Німеччина готують рішення, які мають збільшити можливості для захисту України та Європи.

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