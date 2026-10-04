Понад 800 реактивних дронів за тиждень: Зеленський заявив про посилення атак РФ
Президент України Володимир Зеленський заявив про ескалацію російських атак та наголосив, що лише за останній тиждень РФ застосувала проти України понад 1 900 ударних дронів, серед яких більш як 800 були реактивними.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський про атаки Росії на Україну впродовж тижня
За словами президента, лише протягом цього тижня російські війська застосували проти України понад 1 900 ударних дронів, 1 700 авіабомб і 25 ракет.
— Важливо, щоб Україна не була наодинці проти цього терору. Тільки цього тижня росіяни застосували по Україні понад 1 900 ударних дронів, 1 700 авіабомб і 25 ракет. Понад 800 дронів були реактивні, і Росія має відповідати за цю ескалацію, — заявив Зеленський.
За словами Зеленського, під час нічної атаки на Україну 4 жовтня під ударами перебували Київ, Дніпропетровщина, Харківщина, Донеччина, Сумщина та Запоріжжя. Президент зазначив, що серед цілей були житлові будинки та критична інфраструктура.
This morning, the Russians once again struck the Pivnichnyi Bridge in Kyiv with a drone. They attacked an ordinary pharmaceutical warehouse in Sumy with drones. Tragically, one person was killed. My condolences to the family and loved ones. In Dnipro, they struck a communications facility. Six people were injured as a result of these attacks.
Overnight, the Russians launched 135 attack drones against Ukraine, more than 50 of them jet-powered. Kyiv, the Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Sumy, and Zaporizhzhia regions came under attack. And among the main targets of these terrorists, as always, are ordinary residential buildings, critical infrastructure – everything that makes up normal everyday life. There are power outages in some communities. Our services are working at the impact sites.
It is important that Ukraine is not left alone against this terror. This week alone, the Russians have used more than 1,900 attack drones, 1,700 aerial bombs, and 25 missiles against Ukraine. More than 800 of the drones were jet-powered, and Russia must be held accountable for this escalation.
Today, Friedrich Merz @bundeskanzler – Federal Chancellor of Germany – is visiting Kyiv. A leader of a country that consistently demonstrates leadership in protecting the lives of Ukrainians from Russian strikes. We are grateful for all the support, and today we are preparing decisions to give us in Ukraine, and all of Europe, greater capabilities to defend ourselves. There will be important agreements between Ukraine and Germany. Russia must be stopped together. Thank you to everyone who is helping.
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2026
Уранці російський дрон знову вдарив по Північному мосту в Києві. У Сумах дронами атакували склад медичних препаратів, а в Дніпрі удару зазнало підприємство зв’язку.
Унаслідок цих ударів одна людина загинула, шестеро дістали поранення.
Також у громадах є відключення електроенергії. На місцях ударів працюють відповідні служби.
Зеленський анонсував домовленості з Німеччиною
Президент також повідомив, що 4 жовтня до Києва прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.
За словами Зеленського, Україна та Німеччина готують рішення, які мають збільшити можливості для захисту України та Європи.