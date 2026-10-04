Відключення світла в Україні 5 жовтня: чи запровадять графіки у понеділок
В Україні у понеділок, 5 жовтня, застосування заходів обмеження не прогнозується.
Відключення світла в Україні 5 жовтня не плануються
В Укренерго повідомили, що завтра, у понеділок не прогнозується застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
Водночас у компанії просять користуватися потужними електроприладами у денний час – з 10.00 до 16.00.
Також Укренерго застерігає, що ситуація в енергосистемі може змінитися внаслідок російських обстрілів.
– Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках НЕК Укренерго та обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні Укренерго.
Нагадаємо, що в Україні на початку жовтня повернулися графіки відключення світла. Заходи застосовувалися для побутових споживачів, промисловості та бізнесу.
Це стало наслідком російських атак на енергооб’єкти.
Водночас 30 вересня у Києві були запровадженя екстрені відключення електрики за командою Укренерго. Це відбулося під час масованої атаки російських ударних безпілотників на столицю.
Світло не було і в інших областях України, зокрема у Київській, Чернігівській і Житомирській областях. Там застосовувалися екстрені відключення електроенергії.