Втрати ворога на 4 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 750 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 684-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,540 млн.

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Втрати ворога на 4 жовтня 2026 року

  • особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб;
  • танків – 12 391 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од;
  • артилерійських систем – 50 686 (+49) од;
  • РСЗВ – 2 179 (+1) од;
  • засобів ППО – 1 686 (+3) од;
  • літаків – 443 (+0) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од;
  • крилатих ракет – 5 126 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 35 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 157 258 (+527) од;
  • спеціальної техніки – 4 788 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Київ

Джерело: Генштаб ЗСУ

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