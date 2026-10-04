Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 4 жовтня: ліквідовано 1 750 окупантів та понад 1,7 тис. БпЛА
Втрати ворога на 4 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 1 750 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 684-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,540 млн.
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Втрати ворога на 4 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб;
- танків – 12 391 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од;
- артилерійських систем – 50 686 (+49) од;
- РСЗВ – 2 179 (+1) од;
- засобів ППО – 1 686 (+3) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 157 258 (+527) од;
- спеціальної техніки – 4 788 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 684-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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