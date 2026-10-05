Російські війська вночі та вранці 5 жовтня продовжили атаки на українські регіони.

На Одещині під ударом опинилися промислова й портова інфраструктура, а також дачний сектор, спалахнули масштабні пожежі. У Харкові російські ракети вдарили по Індустріальному району.

Атаки також зафіксували на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Сумщині.

Зараз дивляться

Тим часом США вивели далекобійні бомбардувальники B-1 з британської авіабази RAF Fairford. CNN повідомляє, що передислокація відбулася на тлі інформації про нову загрозу, однак офіційно причини такого рішення американська сторона не назвала.

Про ці та інші події ночі та ранку 5 жовтня — читайте в дайджесті.

Масована атака на Одещину

Уночі проти 5 жовтня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Одеську область. Під ударами опинилися промислова та портова інфраструктура, а також дачний сектор.

Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі. Рятувальникам довелося працювати в умовах високої температури та повторних сигналів повітряної тривоги.

Через значне задимлення фахівці радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС обстежили територію. За результатами замірів небезпечних речовин не виявили, радіаційний фон залишався в межах норми.

В Ізмаїльському районі російська атака пошкодила цивільну інфраструктуру. У Вилковому пошкоджений дачний будинок. В іншому районі області після влучання загорілися дачні будинки.

Усі пожежі вдалося ліквідувати. Загиблих та постраждалих, за наданими даними, немає. До ліквідації наслідків залучали понад 90 рятувальників ДСНС та представників Асоціації добровільних пожежних України.

Удар по Харкову

Уночі російські війська завдали ударів баражувальними боєприпасами типу Бандероль по Індустріальному району Харкова.

Унаслідок атаки виникла пожежа. Горіли приміщення двоповерхової адміністративної будівлі, автомобілі та сміття.

Пошкоджень зазнали житлові та адміністративно-виробнича будівлі, а також автомобілі.

Унаслідок російської атаки одна людина загинула, ще шестеро постраждали.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місцях працювали підрозділи ДСНС, піротехніки, психологи, поліцейські, медики, волонтери та комунальні служби.

Атака на Запоріжжя та майже 900 ударів по області за добу

Уранці російські війська атакували об’єкт інфраструктури в Запоріжжі. За попередніми даними, внаслідок цього удару люди не постраждали.

Водночас упродовж попередньої доби російська армія завдала 891 удар по 52 населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак на Запорізький район двоє людей загинули, ще двоє були поранені.

Російські війська здійснили 25 авіаударів по населених пунктах області. Ще 719 атак припали на безпілотники різних модифікацій, переважно FPV.

Також зафіксували два обстріли з реактивних систем залпового вогню та 145 артилерійських ударів.

До обласної влади надійшло 40 повідомлень про пошкодження житлових будинків, автомобілів та інфраструктурних об’єктів.

Майже 20 атак дронами на Дніпропетровщину

Уночі проти 5 жовтня російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Унаслідок атак пошкоджена адміністративна будівля.

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району після російської атаки виникла пожежа.

У Синельниківському районі російські війська били по Васильківській та Дубовиківській громадах. Там пошкоджені приватні житлові будинки та сільськогосподарська техніка.

Нічна атака на Сумщину

Уночі російські безпілотники атакували Сумську область. Наслідки ударів зафіксували щонайменше у двох громадах.

У Кролевецькій громаді загорілося нежитлове приміщення. Існувала загроза поширення вогню, однак рятувальникам вдалося локалізувати та ліквідувати пожежу.

У Путивльській громаді пошкоджене приватне домоволодіння. Там також виникла масштабна пожежа.

Усі осередки займання ліквідовані. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

США вивели бомбардувальники B-1 з британської авіабази

Сполучені Штати повернули на свої бази далекобійні бомбардувальники, які були розгорнуті на британській авіабазі RAF Fairford.

Як повідомляє CNN із посиланням на американського чиновника, всі розміщені там американські бомбардувальники залишили Велику Британію. Офіційну причину такого рішення співрозмовник телеканалу не назвав.

Водночас інше джерело CNN охарактеризувало нову загрозу як “реальний інцидент”. За даними The Guardian, RAF Fairford залишили щонайменше 10 із 12 бомбардувальників B-1, причому частина літаків прибула на ротацію менш ніж за тиждень до цього.

Передислокація відбулася після затримань у Великій Британії в межах розслідування ймовірної змови щодо атаки на авіабазу. 27 вересня британська поліція затримала п’ятьох чоловіків за підозрою у злочинах, пов’язаних із тероризмом та вибухівкою. Згодом їх звільнили під заставу, а вибухівки у перевірених фургонах не виявили.

Пізніше затримали ще одного чоловіка з подвійним британсько-іранським громадянством. Британська сторона пов’язувала інцидент з Іраном, тоді як Тегеран заперечив причетність. У наданих матеріалах прямого підтвердження того, що саме ця справа стала причиною повернення B-1 до США, немає.

У Києві запускають додаткові рейси City Express

Із 5 до 9 жовтня між правим та лівим берегами Києва курсуватимуть 18 додаткових човникових рейсів Kyiv City Express.

Поїзди їздитимуть за маршрутом Видубичі — Дарниця — Видубичі у години найбільшого пасажирського навантаження: з 06:00 до 09:00 та з 16:00 до 21:00.

Додаткові рейси зупинятимуться також на станції Березняки. На Видубичах посадка та висадка відбуватиметься на третій колії, а на Дарниці — на першій або другій.

Разом із графіковими приміськими, регіональними поїздами та іншими рейсами Kyiv City Express у пікові години між двома берегами столиці курсуватиме до шести поїздів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.