Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Карта бойових дій на 5 жовтня 2026 – ситуація на фронті
Загалом протягом минулої доби відбулося 163 бойові зіткнення.
Противник завдав 1 ракетного та 54 авіаційних удари, скинув 158 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5 226 дронів-камікадзе та здійснив 1 641 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій на 5 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ВСУ
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