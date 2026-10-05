Загалом протягом минулої доби відбулося 163 бойові зіткнення.

Противник завдав 1 ракетного та 54 авіаційних удари, скинув 158 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5 226 дронів-камікадзе та здійснив 1 641 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій на 5 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ВСУ

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