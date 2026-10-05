Офіс генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України підписали спільну Інструкцію щодо організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із сексуальним насильством в умовах конфлікту. Документ встановлює єдиний орієнтований стандарт роботи для всієї правоохоронної системи.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інструкція з розслідування сексуального насильства в умовах війни

Під час підписання Інструкції був присутній надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.

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Розробка документа тривала з 2023 року за сприяння посольства Великої Британії в Україні в межах Ініціативи із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту (СНПК), а також за участі експертів організацій Synergy for Justice та Global Rights Compliance.

— Для української правоохоронної системи це справді важливий крок. По-перше, ми маємо єдині правила роботи під час розслідування таких кримінальних проваджень. По-друге, прийняття Інструкції є частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та впровадження європейських стандартів захисту постраждалих, — наголосив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.

Головна мета нової Інструкції — уникнення повторної травматизації людини (ретравматизації) через процесуальні дії. Ключовими принципами розслідування тепер визначено безпеку, повагу до прав та гідності постраждалих.

Основні нововведення документу передбачають:

зміну термінології та формату: для зменшення психологічного тиску замість традиційного терміна допит застосовуватиметься поняття інтерв’ю, а спілкування відбуватиметься за менш формалізованими підходами;

чітке розмежування статусів: врегульовано порядок першої комунікації з людьми, які ще не набули процесуального статусу потерпілої особи, а також розмежовано поняття постраждала особа і потерпіла особа;

підготовку кадрів та оцінку ризиків: запроваджується спеціальна підготовка для слідчих і прокурорів, обов’язкова оцінка ризиків для постраждалих, попереднє планування дій та отримання інформованої згоди;

психологічну та процесуальну підтримку: постраждала особа має право на супровід людиною, якій вона довіряє;

системну допомогу: визначено порядок взаємодії правоохоронців із Координаційним центром підтримки потерпілих і свідків та механізм перенаправлення людей для отримання допомоги.

Затверджена Інструкція повністю враховує вимоги Директиви ЄС 2012/29/ЄС щодо прав, підтримки та захисту потерпілих від злочинів.

Зміна стандартів є важливою частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права.

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