ОГП, МВС і СБУ затвердили нові правила розслідування сексуального насильства під час війни
- ОГП, МВС та СБУ підписали спільну Інструкцію з розслідування злочинів сексуального насильства в умовах війни.
- Документ запроваджує орієнтований підхід та євроінтеграційні стандарти для захисту гідності постраждалих.
Офіс генерального прокурора, Міністерство внутрішніх справ та Служба безпеки України підписали спільну Інструкцію щодо організації досудового розслідування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із сексуальним насильством в умовах конфлікту. Документ встановлює єдиний орієнтований стандарт роботи для всієї правоохоронної системи.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Інструкція з розслідування сексуального насильства в умовах війни
Під час підписання Інструкції був присутній надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні Ніл Кромптон.
Розробка документа тривала з 2023 року за сприяння посольства Великої Британії в Україні в межах Ініціативи із запобігання сексуальному насильству в умовах конфлікту (СНПК), а також за участі експертів організацій Synergy for Justice та Global Rights Compliance.
— Для української правоохоронної системи це справді важливий крок. По-перше, ми маємо єдині правила роботи під час розслідування таких кримінальних проваджень. По-друге, прийняття Інструкції є частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та впровадження європейських стандартів захисту постраждалих, — наголосив виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський.
Головна мета нової Інструкції — уникнення повторної травматизації людини (ретравматизації) через процесуальні дії. Ключовими принципами розслідування тепер визначено безпеку, повагу до прав та гідності постраждалих.
Основні нововведення документу передбачають:
- зміну термінології та формату: для зменшення психологічного тиску замість традиційного терміна допит застосовуватиметься поняття інтерв’ю, а спілкування відбуватиметься за менш формалізованими підходами;
- чітке розмежування статусів: врегульовано порядок першої комунікації з людьми, які ще не набули процесуального статусу потерпілої особи, а також розмежовано поняття постраждала особа і потерпіла особа;
- підготовку кадрів та оцінку ризиків: запроваджується спеціальна підготовка для слідчих і прокурорів, обов’язкова оцінка ризиків для постраждалих, попереднє планування дій та отримання інформованої згоди;
- психологічну та процесуальну підтримку: постраждала особа має право на супровід людиною, якій вона довіряє;
- системну допомогу: визначено порядок взаємодії правоохоронців із Координаційним центром підтримки потерпілих і свідків та механізм перенаправлення людей для отримання допомоги.
Затверджена Інструкція повністю враховує вимоги Директиви ЄС 2012/29/ЄС щодо прав, підтримки та захисту потерпілих від злочинів.
Зміна стандартів є важливою частиною виконання євроінтеграційних зобов’язань України та реалізації Дорожньої карти з питань верховенства права.