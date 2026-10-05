Втрати ворога на 5 жовтня 2026 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували 2 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 685-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,542 млн.

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Втрати ворога на 5 жовтня 2026 року

особового складу / personnel – близько 1 542 720 (+2 020) осіб / persons

танків / tanks – 12 393 (+2) од.

бойових броньованих машин / troop–carrying AFVs – 25 487 (+4) од.

артилерійських систем / artillery systems – 50 733 (+47) од.

РСЗВ / MLRS – 2 182 (+3) од.

засобів ППО / anti–aircraft systems – 1 688 (+2) од.

літаків / aircraft – 443 (+0) од.

гелікоптерів / helicopters – 356 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів / ground robotic systems – 2 859 (+22) од.

БпЛА оперативно–тактичного рівня / UAV operational–tactical level – 548 095 (+1 855) од.

крилатих ракет / cruise missiles – 5 126 (+0) од.

кораблів / катерів / warships / boats – 35 (+0) од.

підводних човнів / submarines – 2 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 157 985 (+727) од.

спеціальної техніки / special equipment – 4 793 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 685-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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