У центральних органах виконавчої влади (ЦОВВ) на першому етапі планують скоротити понад 4 тис. вакантних посад. Це є частиною заходів з оптимізації та підвищення ефективності державного апарату.

Про це у вівторок, 6 жовтня, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Корецький анонсував скорочення чиновників

– У межах оптимізації та підвищення ефективності державного апарату в центральних органах виконавчої влади планується на першому етапі скорочення понад 4 тис. вакантних посад. Найважливіше – проводимо функціональну діагностику держапарату. Перевіримо, які функції мають органи і чи відповідають вони реаліям та пріоритетам держави, а вже потім визначаємо структуру та фінальну чисельність, – зазначив прем’єр.

За його словами, кількість заступників міністрів визначатиметься відповідно до обсягу завдань та буде зменшена приблизно на 20%. Для заступників керівників інших ЦОВВ передбачене скорочення майже на 18%.

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Буде переглянуто навчання для державних службовців. Систему навчання планують змінити, щоб вона відповідала завданням конкретної посади.

– Окремий напрям – це удосконалення системи навчання, яка повинна бути прив’язана до завдань конкретної посади. Для молоді запустимо інформування, стажування. Є окрема програма для ветеранів, – заявив прем’єр.

Корецький повідомив, що Рада з питань державного управління вже відновила роботу. До її діяльності долучилися урядовці, парламентарі та експерти. Під час засідання представили детальний план роботи й визначили відповідальних за кожен напрям.

– Мета всіх цих змін – професійний державний апарат, здатний швидко та ефективно виконувати поставлені завдання, – наголосив Корецький.

Раніше Сергій Корецький анонсував аналіз системи державного управління, скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та зменшення кількості заступників міністрів.

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