У Міноборони переглянули закупівлі на 15,6 млрд грн: куди спрямують кошти
- Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики переглянуло чинні контракти й заплановані закупівлі озброєння.
- За результатами перегляду вдалося вивільнити 15,6 млрд грн для пріоритетних потреб Сил оборони.
Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики переглянуло чинні контракти та закупівлі озброєння, які були заплановані раніше.
Про це Міноборони повідомило у вівторок, 6 жовтня.
Закупівлі озброєння переглянули через нові потреби ЗСУ
За результатами перегляду вдалося вивільнити 15,6 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати на забезпечення Сил оборони за більш пріоритетними напрямами.
Необхідність коригування закупівель у Міністерстві оборони пояснюють швидкими змінами технологій, способів ведення бойових дій та потреб українських підрозділів.
Частина озброєння, придбання якого планували у 2024–2025 роках, наразі вже не відповідає актуальним завданням Сил оборони.
У Міноборони назвали кілька причин перегляду закупівель:
- характеристики деяких засобів більше не відповідають завданням, які виконують військові на полі бою;
- виробники не мають можливості забезпечити передбачені раніше обсяги постачання;
- окремі зразки озброєння досі не пройшли кодифікацію;
- частину потреб Сил оборони повністю покривають міжнародні партнери;
- деякі завдання можна виконувати дешевшими засобами, що дає змогу закуповувати їх у більшій кількості.
Частину укладених контрактів планують розірвати, окремі заплановані закупівлі взагалі не проводитимуть. Рішення щодо чинних договорів ухвалюватимуть і реалізовуватимуть відповідно до законодавства.
Виробників, яких стосуються зміни, поінформували про рішення. Комунікація з ними відбувалася через Агенцію оборонних закупівель ДОТ.
Подальші дії щодо кожного контракту визначатимуть з урахуванням того, на якому етапі перебуває його виконання та які оплати вже були здійснені.
Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, Міністерство оборони не оприлюднює з міркувань безпеки.
Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військовослужбовців.