Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом ЗСУ та Командуванням Сил логістики переглянуло чинні контракти та закупівлі озброєння, які були заплановані раніше.

Про це Міноборони повідомило у вівторок, 6 жовтня.

Закупівлі озброєння переглянули через нові потреби ЗСУ

За результатами перегляду вдалося вивільнити 15,6 млрд грн. Ці кошти планують спрямувати на забезпечення Сил оборони за більш пріоритетними напрямами.

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Необхідність коригування закупівель у Міністерстві оборони пояснюють швидкими змінами технологій, способів ведення бойових дій та потреб українських підрозділів.

Частина озброєння, придбання якого планували у 2024–2025 роках, наразі вже не відповідає актуальним завданням Сил оборони.

У Міноборони назвали кілька причин перегляду закупівель:

характеристики деяких засобів більше не відповідають завданням, які виконують військові на полі бою;

виробники не мають можливості забезпечити передбачені раніше обсяги постачання;

окремі зразки озброєння досі не пройшли кодифікацію;

частину потреб Сил оборони повністю покривають міжнародні партнери;

деякі завдання можна виконувати дешевшими засобами, що дає змогу закуповувати їх у більшій кількості.

Частину укладених контрактів планують розірвати, окремі заплановані закупівлі взагалі не проводитимуть. Рішення щодо чинних договорів ухвалюватимуть і реалізовуватимуть відповідно до законодавства.

Виробників, яких стосуються зміни, поінформували про рішення. Комунікація з ними відбувалася через Агенцію оборонних закупівель ДОТ.

Подальші дії щодо кожного контракту визначатимуть з урахуванням того, на якому етапі перебуває його виконання та які оплати вже були здійснені.

Перелік озброєння, закупівлі якого переглянули, Міністерство оборони не оприлюднює з міркувань безпеки.

Нагадаємо, у серпні повідомлялося, що Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військовослужбовців.

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