Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Втрати ворога на 6 жовтня: ЗСУ знищили 1540 окупантів та понад 50 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1540 російських військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 6 жовтня
- особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб,
- танків – 12 396 (+3) од.,
- бойових броньованих машин – 25 494 (+7) од.,
- артилерійських систем – 50 785 (+52) од.,
- РСЗВ – 2 184 (+2) од.,
- засобів ППО – 1 688 од.,
- літаків – 443 од.,
- гелікоптерів – 356 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 2 866 (+7) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891) од.,
- крилатих ракет – 5 126 од.,
- кораблів / катерів – 35 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 158 551 (+566) од.,
- спеціальної техніки – 4 795 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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