Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1540 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 6 жовтня

особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб,

танків – 12 396 (+3) од.,

бойових броньованих машин – 25 494 (+7) од.,

артилерійських систем – 50 785 (+52) од.,

РСЗВ – 2 184 (+2) од.,

засобів ППО – 1 688 од.,

літаків – 443 од.,

гелікоптерів – 356 од.,

наземних робототехнічних комплексів – 2 866 (+7) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891) од.,

крилатих ракет – 5 126 од.,

кораблів / катерів – 35 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 158 551 (+566) од.,

спеціальної техніки – 4 795 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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