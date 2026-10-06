Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1540 російських військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 6 жовтня

  • особового складу – близько 1 544 260 (+1 540) осіб,
  • танків – 12 396 (+3) од.,
  • бойових броньованих машин – 25 494 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 50 785 (+52) од.,
  • РСЗВ – 2 184 (+2) од.,
  • засобів ППО – 1 688 од.,
  • літаків – 443 од.,
  • гелікоптерів – 356 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 866 (+7) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 549 986 (+1 891) од.,
  • крилатих ракет – 5 126 од.,
  • кораблів / катерів – 35 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 158 551 (+566) од.,
  • спеціальної техніки – 4 795 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 686-ту добу.

Зараз дивляться

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

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