РФ розглядає війну проти України як своєрідний полігон для випробування засобів, які в майбутньому може використати проти інших держав.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 жовтня.

Зеленський про наслідки масованої атаки на Україну

За словами президента, російська атака була масованою та комбінованою. Ворог застосував значну кількість балістичних і крилатих ракет та ударні Шахеди.

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– Загалом кількість загиблих після цього масованого удару по Україні – 25 людей. Сто людей поранені, – зазначив глава держави.

Зеленський зауважив, що після нічного удару Росія продовжила атаки протягом дня, використовуючи ударні дрони та авіаційні бомби.

– Такий “подарунок” Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей, вбивство людей. Вдень були нові удари Шахедами та авіаційними бомбами, – наголосив президент.

Він вважає, що Росія й надалі рухатиметься шляхом ескалації. За його словами, санкційні напрями багато в чому послаблені, сигнали про можливе зняття обмежень з російських олігархів фактично означають нормалізацію війни.

– Путін досі може продавати нафту, рахувати ситуацію в доларах, в євро так, як йому все ще вигідно. Йому вигідно воювати. Війна – це його натура, його ідеологія, – зауважив він.

Володимир Зеленський зазначив, що ця проблема стосується не лише України, а й усіх країн Європи та західного світу.

Глава держави наголосив на потребі в додаткових кроках для підтримки України та посиленні протиповітряної оборони.

– Дуже розраховуємо на оперативне постачання від партнерів, на достатнє виробництво. З усіма, хто вирішує ми на зв’язку постійно. Графік постачання має бути забезпечений, – резюмував він.

Росія випробовує в Україні сценарій війни

За словами Зеленського, Росія використовує війну проти України як своєрідне випробування того, що в майбутньому може застосувати проти інших країн.

Він додав, що РФ веде війну не лише проти України, а й проти міжнародних правил, прагнучи зберегти для себе можливість діяти так само щодо інших держав.

– І те, що відбувається в Україні, – репетиція того, що Росія хоче собі залишити як можливість робити з будь-якою країною. І в Європі, і не тільки, – наголосив глава держави.

Президент зазначив, що нинішня ситуація становить проблему не лише для України. Він закликав західні країни зважати на те, що російська агресія створює ширшу загрозу для європейської та міжнародної безпеки.

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