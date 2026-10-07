Україна разом із міжнародними партнерами опрацьовує п’ять форматів припинення вогню, про які раніше розповідав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Про це під час брифінгу у середу, 7 жовтня, повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

П’ять форматів припинення вогню: що відомо

За його словами, йдеться про напрацювання української дипломатії за участі партнерів. Запропоновані формати, як зазначив Тихий, є реалістичними та взаємовигідними.

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Україна працює над п’ятьма основними напрямками.

Повне та безумовне припинення вогню. Йдеться про загальний режим припинення вогню, на який Україна погодилася у березні 2025 року. Київ і надалі дотримується цієї позиції та очікує на дзеркальне рішення з боку РФ.

Чорноморський формат. Йдеться про пропозиції щодо гарантування безпеки судноплавства в Чорному морі, які Україна розробляє спільно з Туреччиною та Єгиптом.

Продовольча безпека в Чорному морі. Передбачає напрацювання рішень для збереження та захисту експорту продовольства за активної участі Індії.

Енергетичний трек через Індію. Передбачає припинення вогню та ударів по енергетичній інфраструктурі. Над цим напрямком активно працює індійська сторона.

Американський напрямок енергетичного перемир’я. Йдеться про роботу над припиненням ударів по енергетичній інфраструктурі за участі США. Цей формат обговорювали Володимир Зеленський та Дональд Трамп.

– Для танго потрібні двоє, тому потрібна згода російської сторони на ці модальності. Пропозиції, на нашу думку, взаємовигідні і реалістичні, – зазначив Тихий.

У МЗС закликали українське суспільство свідомо ставитися до заяв щодо мирного процесу та не піддаватися на маніпулятивні закиди.

– Мені здається, що це просто цинізм і використання втоми людей у цинічних політичних своїх цілях заробляння балів. Намагання перекласти провину за продовження війни з Москви на Київ – це маніпуляція, – зазначив речник МЗС.

Раніше Андрій Сибіга повідомляв, що Україна отримала пропозиції щодо можливого перемир’я від США, Індії, Туреччини та Єгипту. Київ готовий розглядати різні формати припинення вогню.

Володимир Зеленський заявив, що США запропонували провести наприкінці жовтня нову тристоронню зустріч за участю представників України, Росії та американської сторони. Переговори можуть пройти на технічному рівні.

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