Втрати ворога на 7 жовтня 2026 року, коли російському диктатору Володимиру Путіну виповнюється 74 роки, оприлюдив у своєму зведенні Генштаб ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували щонайменше 1 690 російських військових.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ до України, тобто на 1 687-му добу, втрати РФ сягнули 1 545 950 осіб.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 жовтня 2026 року

  • особового складу – близько 1 545 950 (+1 690);
  • танків – 12 396;
  • бойових броньованих машин – 25 498 (+4);
  • артилерійських систем – 50 836 (+51);
  • РСЗВ – 2 192 (+8);
  • засобів ППО – 1 690 (+2);
  • літаків – 443;
  • гелікоптерів – 356;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1 890);
  • крилатих ракет – 5 126;
  • кораблів / катерів – 35;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577);
  • спеціальної техніки – 4 800 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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