Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 7 жовтня: до 74-річчя Путіна ЗСУ знищили ще 1 690 окупантів
Втрати ворога на 7 жовтня 2026 року, коли російському диктатору Володимиру Путіну виповнюється 74 роки, оприлюдив у своєму зведенні Генштаб ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували щонайменше 1 690 російських військових.
Із початку повномасштабного вторгнення РФ до України, тобто на 1 687-му добу, втрати РФ сягнули 1 545 950 осіб.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 7 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 545 950 (+1 690);
- танків – 12 396;
- бойових броньованих машин – 25 498 (+4);
- артилерійських систем – 50 836 (+51);
- РСЗВ – 2 192 (+8);
- засобів ППО – 1 690 (+2);
- літаків – 443;
- гелікоптерів – 356;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1 890);
- крилатих ракет – 5 126;
- кораблів / катерів – 35;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577);
- спеціальної техніки – 4 800 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 687-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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