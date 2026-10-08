Каріна Зуєва, випускова редакторка Lifestyle
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Графіки відключення світла 9 жовтня: для кого діятимуть обмеження
В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у п’ятницю, 9 жовтня.
Графіки відключення світла 9 жовтня
В Укренерго заявили, що 9 жовтня зі світлом будуть не всі споживачі. Заходи обмеження споживання електроенергії вимушено будуть застосовуватись у частині регіонів України.
Як і для кого діятимуть графіки відключення світла:
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- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу
- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг)
Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись внаслідок російських обстрілів.
Також в компанії просять споживати електроенергію ощадливо.
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