В Укренерго повідомили, якою буде ситуація зі світлом по всій Україні у п’ятницю, 9 жовтня.

Графіки відключення світла 9 жовтня

В Укренерго заявили, що 9 жовтня зі світлом будуть не всі споживачі. Заходи обмеження споживання електроенергії вимушено будуть застосовуватись у частині регіонів України.

Як і для кого діятимуть графіки відключення світла:

Зараз дивляться

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0.5 до 2 черг)

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінитись внаслідок російських обстрілів.

Також в компанії просять споживати електроенергію ощадливо.

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