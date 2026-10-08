У ніч проти 8 жовтня Росія атакувала Україну 142 безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 8 жовтня: чим атакувала РФ

У ніч на 8 жовтня, починаючи з 18:00 7 жовтня, російські війська атакували Україну 142 безпілотниками.

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Під час атаки противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла, Курська та Шаталово у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:30, протиповітряна оборона збила або подавила 126 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на семи локаціях. Ще на чотирьох локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 09:30 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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