Росія атакувала один із важливих для Києва енергооб’єктів – Шмигаль
Російські військові 8 жовтня завдали удару по одному з важливих енергетичних об’єктів Києва. Через атаку в столиці сталося масштабне аварійне відключення електроенергії.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
РФ завдала удару по важливому енергооб’єкту
– Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби, – зазначив посадовець.
У ДТЕК повідомили, що станом на вечір 8 жовтня через російську атаку на енергетичні об’єкти в Києві відбулося масштабне аварійне відключення світла. За даними компанії, графіки відключень наразі не діють.
Увечері 8 жовтня в Києві та області вдруге за добу ввели екстрені відключення електроенергії. Перше таке обмеження застосували вранці.
Через проблеми із зовнішнім енергопостачанням у столиці повністю зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.
Нагадаємо, 9 жовтня в окремих регіонах України протягом доби вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії.
Такі заходи пов’язані з наслідками російських ракетних і дронових атак по енергетичних об’єктах.