Російські військові 8 жовтня завдали удару по одному з важливих енергетичних об’єктів Києва. Через атаку в столиці сталося масштабне аварійне відключення електроенергії.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

РФ завдала удару по важливому енергооб’єкту

– Енергетики роблять все, щоб оперативно відновити світло. Зараз атака російських дронів триває. Залучені всі служби, – зазначив посадовець.

У ДТЕК повідомили, що станом на вечір 8 жовтня через російську атаку на енергетичні об’єкти в Києві відбулося масштабне аварійне відключення світла. За даними компанії, графіки відключень наразі не діють.

Зараз дивляться

Увечері 8 жовтня в Києві та області вдруге за добу ввели екстрені відключення електроенергії. Перше таке обмеження застосували вранці.

Через проблеми із зовнішнім енергопостачанням у столиці повністю зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

Нагадаємо, 9 жовтня в окремих регіонах України протягом доби вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії.

Такі заходи пов’язані з наслідками російських ракетних і дронових атак по енергетичних об’єктах.

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