Сьогодні та завтра очікуються важливі переговори з українськими партнерами. Київ розраховує, що вони дадуть конкретний результат для посилення захисту України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Зеленский про важливі переговори з партнерами

— Вдячний партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини. Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту, – заявив Зеленський.

За словами президента, постачання антибалістичних засобів, амуніції до української бойової авіації та інвестиції в перехоплювачі — все це фактично працює на збереження життів щодня.

Зараз дивляться

Зеленський додав, що сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Президент висловив сподівання, що вони дадуть конкретний результат для посилення захисту.

Завершення рятувальної операції у Прилуках

Президент України повідомив про завершення рятувальних робіт у Прилуках після влучання російської ракети у житлову п’ятиповерхівку, а також заявив про продовження серії жорстоких ударів РФ по українських регіонах.

Кількість загиблих внаслідок удару в Прилуках зросла до 22 людей, серед яких є п’ятеро дітей.

Травм та поранень зазнали 54 особи, зокрема, семеро дітей. До ліквідації наслідків та розбору завалів залучили понад 500 фахівців екстрених служб. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, серед них — п’ятирічна дитина.

Атаки на Краматорськ, Київ, Одещину та енергетику

Після обстрілу Прилук російські війська продовжили завдавати ударів по різних регіонах України. Загалом руйнування та пошкодження інфраструктури зафіксовано у 10 областях:

Краматорськ: зранку РФ завдала удару авіабомбою по зупинці громадського транспорту. Станом на зараз, відомо про 33 загиблих та 18 поранених;

Київ: увечері через удар по житловому будинку загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення (серед поранених — двоє дітей);

Одещина: унаслідок атаки ворожого дрона пошкоджено притулок для тварин.

Крім цього, об’єкти енергетичної інфраструктури знову опинилися під ворожими ударами.

Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих внаслідок російського терору, подякував рятувальникам і медикам за цілодобову роботу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.