Сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами — Зеленський
- Володимир Зеленський анонсував важливі переговори з партнерами щодо постачання антибалістики, боєприпасів і перехоплювачів для посилення захисту.
- Президент підбив підсумки російських атак по 10 областях, зокрема, повідомив про завершення рятувальної операції у Прилуках, де загинули 22 людини.
Сьогодні та завтра очікуються важливі переговори з українськими партнерами. Київ розраховує, що вони дадуть конкретний результат для посилення захисту України.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Зеленский про важливі переговори з партнерами
— Вдячний партнерам, які не промовчали вчора про ці російські злочини. Але важливо, щоб підтримка на словах набувала конкретних форм у нових оборонних пакетах для українського захисту, – заявив Зеленський.
За словами президента, постачання антибалістичних засобів, амуніції до української бойової авіації та інвестиції в перехоплювачі — все це фактично працює на збереження життів щодня.
Зеленський додав, що сьогодні та завтра будуть важливі переговори з партнерами. Президент висловив сподівання, що вони дадуть конкретний результат для посилення захисту.
Завершення рятувальної операції у Прилуках
Президент України повідомив про завершення рятувальних робіт у Прилуках після влучання російської ракети у житлову п’ятиповерхівку, а також заявив про продовження серії жорстоких ударів РФ по українських регіонах.
Кількість загиблих внаслідок удару в Прилуках зросла до 22 людей, серед яких є п’ятеро дітей.
Травм та поранень зазнали 54 особи, зокрема, семеро дітей. До ліквідації наслідків та розбору завалів залучили понад 500 фахівців екстрених служб. Рятувальникам вдалося врятувати 15 людей, серед них — п’ятирічна дитина.
Атаки на Краматорськ, Київ, Одещину та енергетику
Після обстрілу Прилук російські війська продовжили завдавати ударів по різних регіонах України. Загалом руйнування та пошкодження інфраструктури зафіксовано у 10 областях:
- Краматорськ: зранку РФ завдала удару авіабомбою по зупинці громадського транспорту. Станом на зараз, відомо про 33 загиблих та 18 поранених;
- Київ: увечері через удар по житловому будинку загинули двоє людей, ще четверо дістали поранення (серед поранених — двоє дітей);
- Одещина: унаслідок атаки ворожого дрона пошкоджено притулок для тварин.
Крім цього, об’єкти енергетичної інфраструктури знову опинилися під ворожими ударами.
Володимир Зеленський висловив щирі співчуття рідним і близьким усіх загиблих внаслідок російського терору, подякував рятувальникам і медикам за цілодобову роботу.