У метро Києва тимчасово зупинився рух поїздів та ескалаторів через перепади напруги
У Київському метрополітені тимчасово призупинявся рух потягів на лініях, а також робота ескалаторів. Проте зараз потяги відновили рух на всіх лініях метро в столиці.
Оновлено о 19:32. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Чому зупинився рух потягів у метро Києва
Причиною вимушеної зупинки стало раптове зниження напруги у міській енергомережі від зовнішніх живлячих центрів.
За інформацією КМДА, потяги курсують зі збільшеними інтервалами:
- червона лінія – 10 хв;
- синя лінія – 5 хв;
- зелена” лінія – 10 хв.
Як розповіли в Київській міській державній адміністрації, всі станції метро відкриті на вхід.
Відключення електрики в Києві та інших містах
Як повідомляли в Укренерго, у частині районів Києва та області застосовувалися аварійні відключення електропостачання через через падіння рівня напруг у високовольтній мережі.
Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.