У Київському метрополітені тимчасово призупинявся рух потягів на лініях, а також робота ескалаторів. Проте зараз потяги відновили рух на всіх лініях метро в столиці.

Оновлено о 19:32. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Чому зупинився рух потягів у метро Києва

Причиною вимушеної зупинки стало раптове зниження напруги у міській енергомережі від зовнішніх живлячих центрів.

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За інформацією КМДА, потяги курсують зі збільшеними інтервалами:

червона лінія – 10 хв;

синя лінія – 5 хв;

зелена” лінія – 10 хв.

Як розповіли в Київській міській державній адміністрації, всі станції метро відкриті на вхід.

Відключення електрики в Києві та інших містах

Як повідомляли в Укренерго, у частині районів Києва та області застосовувалися аварійні відключення електропостачання через через падіння рівня напруг у високовольтній мережі.

Повернення до прогнозованих графіків відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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