Втрати ворога на 8 жовтня 2026 року оприлюднив у своєму зведенні Генштаб ЗСУ.

За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували щонайменше 1 830 російських військових.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ до України, тобто на 1 688-му добу, втрати РФ сягнули 1 млн 547 тис. осіб.

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Втрати ворога на 8 жовтня 2026 року

особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;

танків – 12 399 (+3) од;

бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од;

артилерійських систем – 50 883 (+47) од;

РСЗВ – 2 194 (+2) од;

засобів ППО – 1 692 (+2) од;

літаків – 443 (+0) од;

гелікоптерів – 356 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од;

БпЛА оперативно–тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од;

крилатих ракет – 5 126 (+0) од;

кораблів/катерів – 35 (+0) од;

підводних човнів – 2 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667) од;

спеціальної техніки – 4 806 (+6) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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