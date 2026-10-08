Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 8 жовтня: ЗСУ знищили ще 1830 окупантів, три танки та 47 артсистем
Втрати ворога на 8 жовтня 2026 року оприлюднив у своєму зведенні Генштаб ЗСУ.
За останніми даними, Збройні Сили України за добу ліквідували щонайменше 1 830 російських військових.
Із початку повномасштабного вторгнення РФ до України, тобто на 1 688-му добу, втрати РФ сягнули 1 млн 547 тис. осіб.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 8 жовтня 2026 року
- особового складу – близько 1 547 780 (+1 830) осіб;
- танків – 12 399 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 25 502 (+4) од;
- артилерійських систем – 50 883 (+47) од;
- РСЗВ – 2 194 (+2) од;
- засобів ППО – 1 692 (+2) од;
- літаків – 443 (+0) од;
- гелікоптерів – 356 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 890 (+12) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 553 578 (+1 702) од;
- крилатих ракет – 5 126 (+0) од;
- кораблів/катерів – 35 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 159 795 (+667) од;
- спеціальної техніки – 4 806 (+6) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 688-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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