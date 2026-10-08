Україна відповідає дзеркально на російські удари, тому завдала удару у відповідь на атаки РФ по українських дата-центрах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 8 жовтня.

Україна відповіла на удари РФ по дата-центрах

– Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони (Росія, – Ред.) били і б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати, – зазначив Зеленський.

Президент згадав про нещодавні російські атаки на Прилуки та Краматорськ і наголосив, що Україна не завдає ударів у відповідь по дітях.

Зараз дивляться

– Не відповідає і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей, – резюмував глава держави.

Як відомо, у вересні Росія посилила атаки на українські дата-центри та телекомунікаційні об’єкти. Через це в Києві виникали перебої з доступом до інтернету.

Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня під удар українських дронів потрапив дата-центр Яндекса в Рязанській області РФ.

У російському місті Сасово спалахнула пожежа на території підприємства Саста, яке виробляє обладнання для оборонної промисловості Росії.

На території підприємства розташований і дата-центр Яндекса. Компанія підтвердила атаку українських БпЛА, повідомила про пожежу та повне припинення роботи дата-центру.

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