Завжди відповідаємо дзеркально: Зеленський про атаку на дата-центр Яндекса
- Володимир Зеленський заявив, що Україна дзеркально відповідає на російські удари.
- Президент підтвердив, що було завдано удару у відповідь на російські атаки по українських дата-центрах, але не розкрив деталей.
Україна відповідає дзеркально на російські удари, тому завдала удару у відповідь на атаки РФ по українських дата-центрах.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 8 жовтня.
Україна відповіла на удари РФ по дата-центрах
– Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони (Росія, – Ред.) били і б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати, – зазначив Зеленський.
Президент згадав про нещодавні російські атаки на Прилуки та Краматорськ і наголосив, що Україна не завдає ударів у відповідь по дітях.
– Не відповідає і ніколи цього не буде робити. А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей, – резюмував глава держави.
Як відомо, у вересні Росія посилила атаки на українські дата-центри та телекомунікаційні об’єкти. Через це в Києві виникали перебої з доступом до інтернету.
Нагадаємо, у ніч проти 8 жовтня під удар українських дронів потрапив дата-центр Яндекса в Рязанській області РФ.
У російському місті Сасово спалахнула пожежа на території підприємства Саста, яке виробляє обладнання для оборонної промисловості Росії.
На території підприємства розташований і дата-центр Яндекса. Компанія підтвердила атаку українських БпЛА, повідомила про пожежу та повне припинення роботи дата-центру.