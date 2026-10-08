Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації та працює з партнерами, які можуть допомогти із пакетами ППО.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у четвер, 8 жовтня.

Україна готує відповідь на російську ескалацію

Президент заслухав доповіді керівника СБУ Олександра Поклада та заступника керівника Офісу президента Павла Паліси.

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– Перше: готуємо наші відповіді на цю хвилю російської ескалації. Друге: за всіма доступними каналами працюємо з партнерами, які можуть надати Україні додаткову підтримку пакетами ППО та амуніції для F-16. Вдячний кожній країні, яка готова допомогти, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, продовжується виконання запитів командирів бойових корпусів і бригад, які вони озвучували під час зустрічей із ним на фронті.

Нагадаємо, після засідання Ставки Володимир Зеленський повідомив про посилення роботи над ефективним застосуванням засобів радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам.

Серед пріоритетів залишається виробництво далекобійних дронів, які застосовуються для ударів по території Росії.

Раніше Зеленський заявив, що на початку вересня російський диктатор Володимир Путін дав установку діяти без будь-яких правил після того, як Росії не вдалося окупувати Україну.

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