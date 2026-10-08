Підрозділи Сил оборони 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.

Про це у четвер повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Уражено низку військових об’єктів РФ

У районі Донецька українські військові завдали удару по об’єкту, де росіяни зберігали, готували до застосування та запускали ударні БпЛА.

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– Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України, – йдеться у повідомленні.

У Чорному морі Сили оборони уразили ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів.

Було завдано ударів по пунктах управління противника в районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного Донецької області.

У районі Очеретиного українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.

Ще один військовий об’єкт російської армії ЗСУ уразили в районі Верхньоосикового Донецької області. Там розташовувався польовий артилерійський склад.

Нагадаємо, 8 жовтня Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс Газпром нефтехим Салават у місті Салават Республіки Башкортостан РФ.

Підприємство забезпечує потреби російської армії. Після удару на території комплексу виникла пожежа.

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