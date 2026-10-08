ЗСУ завдали ударів по низці військових об’єктів РФ: які цілі уражено
Підрозділи Сил оборони 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських військ.
Про це у четвер повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Уражено низку військових об’єктів РФ
У районі Донецька українські військові завдали удару по об’єкту, де росіяни зберігали, готували до застосування та запускали ударні БпЛА.
– Системне ураження таких об’єктів спрямоване на зменшення спроможностей російського агресора завдавати уражень по цивільній інфраструктурі на території України, – йдеться у повідомленні.
У Чорному морі Сили оборони уразили ретранслятор Mesh-мережі російських підрозділів.
Було завдано ударів по пунктах управління противника в районах Придорожнього Луганської області та Очеретиного Донецької області.
У районі Очеретиного українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів російських окупантів.
Ще один військовий об’єкт російської армії ЗСУ уразили в районі Верхньоосикового Донецької області. Там розташовувався польовий артилерійський склад.
Нагадаємо, 8 жовтня Сили оборони уразили нафтопереробний комплекс Газпром нефтехим Салават у місті Салават Республіки Башкортостан РФ.
Підприємство забезпечує потреби російської армії. Після удару на території комплексу виникла пожежа.