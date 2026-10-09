У частині Києва та Київської області 9 жовтня запровадили аварійні відключення світла. Графіки погодинних відключень наразі не діють.

Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Аварійні відключення світла у Києві та області 9 жовтня: що відомо

У Києві сьогодні, 9 жовтня, за командою Укренерго запровадили екстрені відключення електроенергії.

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За інформацією ДТЕК, екстрені відключення діють на правому березі столиці, а також у двох районах Київської області:

Бучанському;

Вишгородському.

Під час екстрених відключень звичайні графіки не діють, тому передбачити точний час відновлення електропостачання за ними неможливо.

Водночас на лівому березі Києва та в інших районах Київської області продовжують застосовувати графіки відключень світла.

У ДТЕК зазначили, що повідомлятимуть про подальші зміни в електропостачанні.

Укренерго запровадило аварійні відключення світла в окремих регіонах України

Вранці 9 жовтня в Укренерго повідомили про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих регіонах України через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.

У регіонах, де застосовують аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки наразі не діють.

Енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання. Аварійні обмеження скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В Укренерго попередили, що ситуація може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями місцевих обленерго.

Також українців, у яких є електроенергія, закликали споживати її ощадливо.

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