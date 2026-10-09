У суботу, 10 жовтня, у деяких регіонах України протягом доби будуть застосовуватися заходи, спрямовані на обмеження споживання електроенергії.

Про це заявили в Укренерго.

Графіки відключення світла 10 жовтня: що відомо

– Завтра, 10 жовтня, у частині регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, – йдеться у повідомлення.

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг.

Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

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В Укренерго пояснили, що відключення світла в Україні спричинені російськими атаками на об’єкти генерації, підстанції та лінії передачі й розподілу електроенергії.

Через знищення генерувальних потужностей окремі регіони відчувають дефіцит електроенергії та залежать від її передачі на великі відстані.

Пошкодження мереж ускладнюють доставку електроенергії споживачам навіть за наявності її надлишку в інших областях.

Аварійно-відновлювальні роботи затримуються через постійні повітряні тривоги та повторні російські удари по місцях, де працюють енергетики.

Тому в окремих регіонах доводиться обмежувати споживання електроенергії, тоді як в інших таких обмежень немає і навіть здійснюється експорт електроенергії.

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