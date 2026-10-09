У Києві скасували екстрені відключення та повернули погодинні графіки.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Графіки відключення світла у Києві

Київ повертається до погодинних графіків відключень електроенергії, екстрені – скасували.

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Погодинні графіки вимкнення світла можна дізнатися у чат-боті, на сайті або у застосунку Київ Цифровий.

Також графіки можна перевірити на сайті YASNO або у застосунку YASNO Mobile.

Нагадаємо, що сьогодні зранку за командою Укренерго ввели екстрені вимкнення електроенергії на правому березі столиці, а також у двох районах Київщини — у Бучанському та Вишгородському.

На лівому березі Києва та в інших районах Київської області діяли графіки відключень світла.

Аварійні вимкнення електроенергії в окремих регіонах України запровадили через складну ситуацію в енергосистемі після чергових російських обстрілів.

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