Студенти, які вступили до університетів і коледжів цьогоріч, розпочали навчання та отримали перші стипендії. Тепер здобувачі освіти очікують на наступні виплати й хочуть знати, коли гроші надійдуть на рахунки в жовтні.

На початку навчального року виникла неприємна ситуація, адже частина студентів комунальних закладів освіти Києва отримала стипендії за старими розмірами, хоча з 1 вересня 2026 року виплати мали зрости вдвічі.

Факти ICTV з’ясували, чому так сталося, чи передбачений перерахунок за вересень і коли прийде стипендія у жовтні 2026 року.

Зараз дивляться

Чому студенти в Києві отримали стипендії за старими розмірами

Нагадаємо, що Кабмін затвердив підвищення академічних стипендій. З 1 вересня мінімальна виплата для студентів закладів вищої освіти збільшилася з 2 000 до 4 000 грн, а для здобувачів фахової передвищої освіти — з 1 510 до 3 020 грн.

Однак не всі студенти столиці отримали підвищені суми у вересні. Це стосувалося тих, хто навчається в комунальних закладах освіти, засновником яких є Київ. Для запровадження нових розмірів виплат таким установам було потрібне окреме рішення міської влади.

У Міністерстві освіти і науки України на запит РБК-Україна пояснили, що кошти на підвищені стипендії в повному обсязі передали закладам вищої освіти, які належать до сфери управління міністерства. Якщо студент не отримав належну виплату, причини затримки та строки зарахування коштів потрібно з’ясовувати в адміністрації відповідного закладу.

Отже, ситуація з виплатами залежить від підпорядкування навчального закладу та рішень, необхідних для застосування нових сум.

Чи перерахують стипендію за вересень київським студентам

1 жовтня Київська міська державна адміністрація повідомила про рішення щодо застосування підвищених розмірів стипендій для учнів і студентів столичних закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

Передбачено перерахунок виплат із 1 вересня 2026 року для тих, хто навчається коштом бюджету Києва. У КМДА також зазначили, що фінансування стипендій на період із вересня до грудня вже закладене в міському бюджеті.

Отже, студенти, які у вересні отримали стипендію за старим розміром, мають отримати перерахунок за відповідний період. Щоб дізнатися, коли саме надійде доплата, варто звернутися до адміністрації свого навчального закладу.

Чи була стипендія у жовтні

Стипендію за жовтень студенти отримають пізніше, після завершення місяця. На початку жовтня деяким студентам виплачують стипендію за вересень, залежно від графіка виплат у закладі освіти.

Коли прийде стипендія у жовтні 2026 року

Єдиної дати, коли всі студенти України отримують стипендію, немає. День зарахування грошей залежить від організації виплат у конкретному закладі освіти та роботи його бухгалтерії.

Стипендію перераховують наприкінці поточного місяця або на початку наступного. Тому стипендія за жовтень 2026 року може надійти студентам наприкінці жовтня або на початку листопада. Точний термін потрібно уточнювати у своєму університеті чи коледжі.

Якщо звична дата виплати минула, а гроші не надійшли, студент може звернутися до бухгалтерії або деканату, щоб з’ясувати причину затримки.

Отже, стипендія у жовтні 2026 року не має єдиної дати виплати для всіх закладів освіти. Найточнішу інформацію про зарахування коштів студентам надасть адміністрація їхнього університету чи коледжу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.