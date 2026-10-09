У ніч проти 9 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 9 жовтня: що відомо

У ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00 8 жовтня, російські війська атакували Україну 136 безпілотниками.

Зараз дивляться

Під час атаки противник застосував:

ударні БпЛА типу Shahed

безпілотники Гербера;

дрони-імітатори типу Пародія.

Безпілотники запускали з районів Орла та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського у Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Серед знешкоджених цілей — 77 реактивних Shahed.

Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на восьми локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.

Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.