РФ вночі атакувала Україну 136 дронами: понад 90 з них — реактивні
У ніч проти 9 жовтня Росія атакувала Україну безпілотниками різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 9 жовтня: що відомо
У ніч на 9 жовтня, починаючи з 18:00 8 жовтня, російські війська атакували Україну 136 безпілотниками.
Під час атаки противник застосував:
- ударні БпЛА типу Shahed, серед яких 93 були реактивними;
- безпілотники Гербера;
- дрони-імітатори типу Пародія.
Безпілотники запускали з районів Орла та Приморсько-Ахтарська у РФ, а також із тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського у Криму.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними станом на 08:00, протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Серед знешкоджених цілей — 77 реактивних Shahed.
Водночас влучання засобів повітряного нападу противника зафіксовано на восьми локаціях. Ще на семи локаціях впали уламки збитих цілей.
Станом на 08:00 атака тривала — у повітряному просторі України залишалися кілька ворожих безпілотників.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 689-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.