Російські війська перейшли до нової тактики атак на енергетичну інфраструктуру України. Це одна з причин вимушених відключень електроенергії в окремих регіонах країни.

Про це повідомляє Укренерго у п’ятницю, 9 жовтня.

РФ застосовує нову тактику ударів по енергетиці

– Нова тактика ворога – безперервні удари по підстанціях і лініях систем передачі та розподілу, зокрема біля великих міст із високим рівнем енергоспоживання, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго пояснили, що такі атаки ускладнюють, а іноді й унеможливлюють передачу необхідних обсягів електроенергії за певними напрямками. Це відбувається навіть тоді, коли в інших регіонах є надлишок потужності.

Зараз дивляться

За інформацією компанії, нині російські війська спрямовують основну частину засобів ураження на магістральні мережі, через які електроенергія надходить до різних регіонів України.

Ще однією проблемою є постійні повітряні тривоги в окремих областях. Через них енергетики не можуть оперативно проводити аварійно-відновлювальні роботи.

Фахівці працюють під постійною загрозою російських атак. Ворог уже неодноразово завдавав ударів по місцях, де перебували кваліфіковані працівники та спеціальна техніка.

– Сукупність цих факторів призводить до того, що споживачі частини областей України вимушено знеструмлюються в той час, коли у решті регіонів обмежень немає, а для уникнення проблеми профіциту потужності здійснюється експорт електроенергії, – зазначили в компанії.

Нагадаємо, 8 жовтня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про російську атаку на важливий енергетичний об’єкт у Києві.

Після удару в столиці запровадили екстрені відключення електроенергії. Протягом дня фіксували перебої з водопостачанням, тимчасово припиняли рух потягів метро та наземного громадського транспорту.

9 жовтня в Києві розгорнули пункти незламності у трьох районах із найскладнішою ситуацією з енергозабезпеченням: Оболонському, Подільському та Святошинському.

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