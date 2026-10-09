В Офісі генерального прокурора повідомили про перші кадрові рішення після викриття ймовірної схеми прикриття шахрайських кол-центрів.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального прокурора України Антон Ковальський.

Операція Карфаген: із прокуратури звільнили вісьмох осіб

В Україні тривають кадрові зміни в органах прокуратури після операції Карфаген, під час якої НАБУ і САП викрили ймовірну схему отримання хабарів за прикриття шахрайських кол-центрів.

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Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський повідомив, що з органів прокуратури звільнили вісьмох осіб, які згадувалися в контексті операції Карфаген.

Семеро з них працювали в Офісі генерального прокурора.

Крім того, чотирьох осіб звільнили з адміністративних посад. Серед них — начальник Департаменту інформаційних технологій та начальник управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Також з адміністративної посади звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Після цього його посаду ліквідували.

За словами Ковальського, 24 прокурори пройшли перевірку на поліграфі. Отриману інформацію передали комісії, яка проводить службове розслідування.

В ОГП розслідують виїзд Руслана Кравченка за кордон

Окреме службове розслідування стосується колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка.

За словами Антона Ковальського, перевіряють дотримання встановленої процедури виїзду Кравченка за кордон та обставини організації його відрядження.

Виконувач обов’язків генпрокурора наголосив, що остаточних висновків поки немає.

— Висновків наперед робити не буду. Розслідування має дати відповіді на всі питання, — зазначив Ковальський.

Нагадаємо, що 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон нібито у службове відрядження. Після завершення заявленого терміну поїздки його місцеперебування викликало запитання.

Згодом Кравченка звільнили з посади генерального прокурора, а пізніше він залишив і органи прокуратури.

Перевірки Худієва та Кропиви: що відомо

Ковальський також повідомив про результати службового розслідування щодо колишнього заступника начальника департаменту ОГП Айдина Худієва.

Розслідування завершено, його висновок передадуть до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Посаду, яку обіймав Худієв, ліквідували.

Водночас триває службове розслідування щодо заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергія Кропиви, якого затримали в межах справи Карфаген.

Перевіряють обставини можливого використання ним службових повноважень у приватних інтересах та ймовірного втручання в роботу інших прокурорів.

Дисциплінарна скарга Генеральної інспекції ОГП уже перебуває на розгляді КДКП. Посаду Кропиви також ліквідували.

Кадрові зміни в Офісі генпрокурора та обласних прокуратурах

Крім рішень, пов’язаних з операцією Карфаген, в Офісі генпрокурора розпочали ширший кадровий аудит.

Зокрема, ліквідували управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки та реорганізували департамент, який займався наглядом за боротьбою з організованою злочинністю і захистом інвестицій. Напрям захисту інвестицій виділили окремо.

Керівників цих підрозділів звільнено з посад.

Також призначили нових керівників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового й аналітичного забезпечення.

У межах кадрового аудиту:

В ОГП звільнили з посад керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів.

В обласних та окружних прокуратурах 16 прокурорів звільнили з адміністративних посад. Серед них — керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

Видали накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур.

Ухвалили рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

Ковальський наголосив, що кадровий аудит триває.

Крім того, наразі вирішили не використовувати передбачену законом №4555 можливість призначати без конкурсу людей, які на момент призначення не працювали прокурорами.

Водночас в ОГП перевіряють обґрунтованість уже здійснених кадрових призначень.

Що відомо про операцію Карфаген

Нагадаємо, що 4 вересня НАБУ та САП повідомили про операцію Карфаген, у межах якої викрили ймовірну злочинну організацію, пов’язану з отриманням хабарів від шахрайських кол-центрів.

За версією слідства, у середині 2025 року один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора створив організацію, до якої залучив працівників прокуратури та наближених осіб.

Учасники схеми, за даними НАБУ і САП, систематично отримували гроші за невтручання в діяльність шахрайських кол-центрів, від яких потерпали українці та іноземці.

Отримані кошти, як стверджує слідство, легалізовували через придбання майна та фінансові операції.

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