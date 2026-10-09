У ніч на 9 жовтня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах російської ракетної інфраструктури та підприємствах, залучених до виробництва компонентів ракетного пального.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по цілях у РФ

Зокрема, уражено об’єкт Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна в районі населеного пункту Дальнє Константиново-5 Нижньогородської області.

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Інститут є філією АТ Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури (ЦЕНКІ). Інститут залучений до створення, утримання та експлуатації стартових комплексів, заправного обладнання й систем керування ракетами.

Також українські військові уразили Редкінський дослідний завод у районі населеного пункту Редкіно Тверської області. Підприємство є виробничою ланкою російського військово-промислового комплексу. Зокрема, завод виготовляє компоненти пального Децилін-М, яке використовують у крилатих ракетах Х-55 і Х-101, а також присадки до дизельного пального й авіаційного гасу.

Підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

Крім того, українські підрозділи завдали удару по Центру ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет у районі населеного пункту Суроватіха Нижньогородської області РФ.

Ураження цих об’єктів є реалізацією невід’ємного права України на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН та має на меті знизити військово-економічний і технологічний потенціал держави-агресора, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Підрозділи Сил оборони 7 жовтня та в ніч на 8 жовтня в районі Донецька вдарили по об’єкту запуску ударних БпЛА. У Чорному морі уражено ворожий ретранслятор mesh-мережі. Також атаковано низку складів та пунктів управління.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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