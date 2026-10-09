В Україні через посилення російських ударів по енергетичній інфраструктурі виникли проблеми з переданням електроенергії споживачам. У низці регіонів діють аварійні та погодинні відключення світла.

Про це під час брифінгу 9 жовтня повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Ситуація в енергосистемі України 9 жовтня: що відомо

Протягом останніх тижнів російські війська посилили удари по енергетичній інфраструктурі України. Під атаками опиняються не лише окремі енергооб’єкти, а й високовольтні мережі, через які електроенергію передають між регіонами.

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За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, через пошкодження обладнання енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати електроенергію споживачам.

Станом на 9 жовтня через російські обстріли частина споживачів залишається без електропостачання у:

Києві;

Київській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Одеській області;

Чернігівській області;

Харківській області.

У Міністерстві енергетики пояснили, що повторні обстріли ускладнюють ремонтні роботи. Енергетики розпочинають відновлення пошкодженого обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація.

Відключення світла у Києві та області

Через пошкодження енергетичного обладнання та падіння напруги у високовольтній мережі в частині районів Києва та Київської області вимушено застосовували аварійні відключення електроенергії.

Пізніше в Києві скасували екстрені відключення світла.

Водночас у низці інших регіонів України 9 жовтня діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Для промисловості та бізнесу також застосовують обмеження потужності.

Актуальну інформацію про відключення публікують місцеві обленерго.

Напередодні міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська завдали удару по одному з важливих для столиці енергетичних об’єктів.

Унаслідок атаки в Києві виникли масштабні аварійні відключення електроенергії.

Протягом 8 жовтня у столиці та Київській області двічі запроваджували екстрені відключення — вранці та ввечері.

Через проблеми із зовнішнім електропостачанням у Києві також повністю зупиняли рух поїздів метро та роботу ескалаторів.

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