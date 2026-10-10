9 жовтня за ініціативи України відбулося термінове засідання Ради Безпеки ООН через масовані російські атаки 7–8 жовтня та їхні наслідки для цивільного населення.

Про це повідомив пресцентр Міністерства закордонних справ України.

Наслідки російських атак

За даними української сторони, лише за один тиждень російські удари забрали життя близько 100 цивільних осіб.

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Під обстрілами опинилися Краматорськ, Прилуки, Київ та інші українські міста. Російські атаки пошкодили цивільні об’єкти й критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні об’єкти, продовольчі склади та наукові установи.

Цілями стали щонайменше 19 енергетичних об’єктів у трьох регіонах України та в Києві. Це посилює загрозу перебоїв з електро- й теплопостачанням напередодні зими.

Українська делегація також навела дані ООН, згідно з якими за перші вісім місяців 2026 року в Україні загинули понад 2,2 тис. цивільних, а ще понад 13 тис. дістали поранення.

Ситуація на окупованих територіях і загрози морському експорту

Під час засідання Радбезу обговорили гуманітарну ситуацію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Місцеві жителі мають обмежений доступ до їжі, води та медикаментів. Евакуацію ускладнюють мінна небезпека й атаки безпілотників.

Представники ООН наголосили на необхідності створити безпечні умови для евакуації цивільних і забезпечити доставку допомоги.

Ще однією темою стали російські атаки на судна та портову інфраструктуру в Чорному морі. Такі удари створюють додаткові загрози для продовольчої безпеки та перешкоджають українському морському експорту.

Україна закликала світ забезпечити гуманітарний доступ до постраждалих районів, сприяти евакуації людей і відновленню безпечного судноплавства. Також ішлося про необхідність гарантувати безперешкодне вивезення української аграрної продукції.

Україна звинуватила Білорусь

Українська делегація приділила увагу і ролі Білорусі у війні проти України. За заявою української сторони, Мінськ надає інфраструктуру для запуску російських безпілотників.

Київ закликав Білорусь негайно припинити допомогу російській агресії.

Водночас російська делегація під час засідання заперечувала відповідальність Росії за атаки на цивільних і намагалася виправдати російську агресію.

Учасники засідання Радбезу ООН засудили російські удари, наголосили на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права та закликали припинити бойові дії й активізувати дипломатичні зусилля.

Київ закликав держави-члени Ради Безпеки ООН ухвалювати конкретні рішення для припинення російської агресії, захисту цивільного населення та досягнення справедливого й тривалого миру відповідно до Статуту ООН.

Джерело : МЗС

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