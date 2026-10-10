У неділю, 11 жовтня, у частині регіонів України діятимуть графіки відключення світла. Обмеження електропостачання запровадять для населення, промисловості та бізнесу.

Про це повідомили в Укренерго.

Графіки відключення світла 11 жовтня: що відомо

За інформацією Укренерго, обмеження споживання електроенергії застосовуватимуть у такі години:

Зараз дивляться

15:00–23:59 — графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;

16:00–23:59 — графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Причина запровадження обмежень — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

Раніше в Укренерго пояснювали, що російські удари по об’єктах генерації, підстанціях та лініях електропередачі призводять до дефіциту електроенергії в окремих регіонах.

Через пошкодження електромереж передавати електроенергію споживачам стає складніше, навіть якщо в інших областях є її надлишок.

Крім того, відновлення пошкоджених об’єктів ускладнюють повітряні тривоги та повторні російські удари по місцях роботи енергетиків.

В Укренерго попередили, що через нові обстріли ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям рекомендують стежити за повідомленнями операторів систем розподілу електроенергії (обленерго) у своїх регіонах.

Також енергетики закликали ощадливо користуватися електроенергією, коли світло з’являється за графіком.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.