На кінець минулої доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3902 дрони-камікадзе та здійснив 1138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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