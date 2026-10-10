Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 10 жовтня 2026 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті відбулося 195 бойових зіткнень. Противник завдав 61 авіаційного удару, скинув 197 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 3902 дрони-камікадзе та здійснив 1138 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.
Карта бойових дій в Україні на 10 жовтня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 690-ту добу.
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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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