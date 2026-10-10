Найближчими днями погода в Україні зазнає суттєвих змін під впливом двох атмосферних фронтів, пов’язаних із циклонами над Балтикою та Італією.

Період відносно сухого тепла зміниться більш класичною, дощовою та мінливою осінню.

Про прогноз погоди в Україні на 10 днів ексклюзивно для Фактів ICTV розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди в Україні на 10 днів

У суботу, 10 жовтня, холодний атмосферний фронт, який уже пройшов західні та центральні області, рухатиметься на схід.

За словами синоптикині, на більшості території країни встановиться поле підвищеного тиску, тому опади припиняться.

За даними Укргідрометцентру, короткочасні дощі вночі залишаться лише на північному сході та Дніпропетровщині, а вдень — у східних областях.

Температура повітря вночі становитиме +4-9°C (у Карпатах – +1…+6°C), на півдні — до +10-15°C. Удень стовпчики термометрів покажуть +14-19°C, а на півдні прогріється до +23°C.

— Проте 11 жовтня із заходу до нас надійде другий атмосферний фронт, пов’язаний із двома циклонами. Центр одного з них буде над Балтикою, а другого — аж над Італією. Тому в нас відчуватиметься вплив такої циклонічності з південного заходу, — зазначає Наталія Птуха.

У неділю, 11 жовтня, хмарність зросте: вдень у західних, Вінницькій та більшості північних областей пройдуть помірні, місцями значні дощі.

Нічна температура підвищиться до +6-11°C (на півдні — до +15°C), а вдень очікується від +17°C до 22°C (у південних регіонах — до +25°C, а в західних — прохолодніше, +12-17°C).

У понеділок, 12 жовтня, дощі розповсюдяться на більшість областей країни (крім сходу та півдня).

Повітря у більшості регіонів ще залишатиметься теплим — до +17-22°C, однак на крайньому заході температура вдень впаде до +11-16 °C.

Починаючи з вівторка, 13 жовтня, за словами Наталії Птухи, в Україні почнеться стійкіша тенденція до зниження температури.

— Різких змін немає, хіба що 13 жовтня вже трішечки може бути прохолодніше у західних областях, особливо вночі — там вже може бути +1-6°C тепла, а вдень +9-14°C. І така тенденція зберігається і на 14 жовтня, — пояснила Наталія Птуха.

Консультативний прогноз на 15 – 18 жовтня

У другій половині наступного тижня синоптична ситуація в Україні залишатиметься мінливою. На зміну коротким сонячним проясненням прийде чергова хвиля осінніх опадів, а в західні регіони завітає відчутне похолодання.

15–16 жовтня (середа – четвер): в Україні очікується відносно спокійна погода — переважно без опадів.

в Україні очікується відносно спокійна погода — переважно без опадів. 17–18 жовтня (п’ятниця – субота): небо знову затягне хмарами, у більшості областей пройдуть періодичні дощі.

У західних областях очікується найхолодніша погода. Уночі стовпчики термометрів покажуть +1-7°C, а вдень — усього +6-12°C.

На переважній більшості території показники становитимуть +5-12°C, денні — у межах +10-17°C.

На півдні утримуватиметься найкомфортніше тепло — удень повітря прогріватиметься до +20°C.

Чи очікувати на “бабине літо” та перший сніг

Коментуючи питання щодо “бабиного літа”, Наталія Птуха пояснила, що народне поняття передбачає тривалий спокійний період після перших заморозків, коли сонячна погода поєднується з теплим антициклоном.

— У нас короткочасно була така тепла погода останні кілька днів. Якраз перед цим були трохи заморозки на поверхні ґрунту, і кілька днів утримувався антициклон без опадів. Але зараз, починаючи від сьогодні, буде більш хмарна погода з дощами. Сонце визиратиме, але стабільності не буде — це більш класична осіння погода, притаманна саме жовтню, — підкреслила Наталія Птуха.

Водночас синоптикиня заспокоїла, що снігу та стійких зимових морозів найближчим часом в Україні не очікується.

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