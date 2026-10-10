Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко вважає, що постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки не матиме суттєвого впливу на ціни.

Про це Коваленко написав у своєму дописі.

Чому постачання російського дизпального не знизить ціни надовго

На його думку, оголошені обсяги надто малі порівняно зі світовим споживанням, а головну вигоду від домовленостей із РФ може отримати кремлівський диктатор Володимир Путін.

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За словами Коваленка, йдеться про 300 тис. тонн дизельного пального, які Росія має негайно поставити на американський і світовий ринки, ще 500 тис. тонн протягом листопада та 1 млн тонн після цього.

Водночас ці обсяги незначні на тлі загального споживання пального. Зокрема, лише у США щомісяця використовують близько 16 млн тонн дизеля, а у світі цей показник сягає приблизно 120 млн тонн.

— У Трампа ставку робили швидше на саму новину, яка змусить ціни дещо знизитися, бо фізично такі цифри їх не мають знизити, — зазначив Коваленко.

Він також звернув увагу на удари України по російських нафтопереробних заводах, які можуть ускладнити виконання заявлених планів постачання.

На думку колишнього керівника ЦПД, президент США Дональд Трамп може використовувати домовленості про постачання дизеля для демонстрації результатів своєї політики напередодні виборів. Однак пересічні американці навряд чи відчують тривалий ефект від такого рішення.

– Трамп будет делать хайп на дизеле перед выборами, не больше, – говорит Андрей Коваленко.

Яку вигоду від домовленостей може отримати Путін

Коваленко вважає, що Росія зацікавлена в домовленостях не лише через можливість продавати дизельне пальне. За його словами, Москва прагне домогтися послаблення чинних санкцій і запобігти запровадженню нових американських обмежень.

При цьому, як наголосив Коваленко, такі кроки не супроводжуються вимогами щодо завершення війни Росії проти України.

Попри розбіжності з Вашингтоном, Андрій Коваленко наголосив на важливості збереження стратегічних відносин України зі США та Європейським Союзом.

— Сполучені Штати — це не Трамп, а значно більше. З Трампом також треба продовжувати працювати. Розходження інтересів — це нормально. Навіть в таких умовах точки зближення доведеться шукати обом. Спільних інтересів у нас все одно значно більше. І це неминуче на десятки років вперед, — написав він.

Нагадаємо, що 9 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив про домовленість із російським диктатором Путіним щодо постачання дизельного пального з РФ на американський і світовий ринки.

Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження.

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