У Києві через російську атаку на енергооб’єкти в районі Південна Борщагівка зафіксовано аварійне вимкнення світла.

Про це повідомляють у компанії ДТЕК Київські електромережі та в Укренерго.

Відключення світла у Києві

Внаслідок атаки російських дронів сталося знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що живлять частину Києва та Київської області. Внаслідок цього – значна частина споживачів у регіоні залишилася без світла.

Зараз дивляться

У Київській міській адміністрації повідомили, що через зникнення напруги у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів і роботу ескалаторів.

— Через пошкодження енергообʼєкта в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, — повідомив Кличко.

Станом на 14:00, поїзди метро відновили рух на всіх лініях зі збільшеними інтервалами. Час очікування на “червоній” та “зеленій” лініях орієнтовно складає 12-15 хв. Рух поїздів на “синій” лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування – понад 15 хв.

Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів.

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок.

Також у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

Напередодні компанія Укренерго повідомляла, що 10 жовтня у деяких регіонах України протягом доби будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Через знищення генерувальних потужностей окремі регіони відчувають дефіцит електроенергії та залежать від її передачі на великі відстані.

Читайте також
Росія атакувала один із важливих для Києва енергооб’єктів – Шмигаль
енергосистема, відключення світла

Пов'язані теми:

відключення світлаДТЕККиїв
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.