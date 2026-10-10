У Києві через російську атаку на енергооб’єкти в районі Південна Борщагівка зафіксовано аварійне вимкнення світла.

Про це повідомляють у компанії ДТЕК Київські електромережі та в Укренерго.

Відключення світла у Києві

Внаслідок атаки російських дронів сталося знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що живлять частину Києва та Київської області. Внаслідок цього – значна частина споживачів у регіоні залишилася без світла.

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У Київській міській адміністрації повідомили, що через зникнення напруги у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів і роботу ескалаторів.

— Через пошкодження енергообʼєкта в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, — повідомив Кличко.

Станом на 14:00, поїзди метро відновили рух на всіх лініях зі збільшеними інтервалами. Час очікування на “червоній” та “зеленій” лініях орієнтовно складає 12-15 хв. Рух поїздів на “синій” лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування – понад 15 хв.

Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів.

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок.

Також у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.

Напередодні компанія Укренерго повідомляла, що 10 жовтня у деяких регіонах України протягом доби будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Через знищення генерувальних потужностей окремі регіони відчувають дефіцит електроенергії та залежать від її передачі на великі відстані.

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