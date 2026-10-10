У Києві на Південній Борщагівці сталося аварійне вимкнення світла через атаку ворога
- Внаслідок ворожого удару по енергооб'єкту частина столиці залишилася без світла.
- Поїзди київського метрополітену курсують зі збільшенними інтервалами.
У Києві через російську атаку на енергооб’єкти в районі Південна Борщагівка зафіксовано аварійне вимкнення світла.
Про це повідомляють у компанії ДТЕК Київські електромережі та в Укренерго.
Відключення світла у Києві
Внаслідок атаки російських дронів сталося знеструмлення кількох елементів електричної мережі, що живлять частину Києва та Київської області. Внаслідок цього – значна частина споживачів у регіоні залишилася без світла.
У Київській міській адміністрації повідомили, що через зникнення напруги у метрополітені тимчасово зупинили рух поїздів і роботу ескалаторів.
— Через пошкодження енергообʼєкта в Київській області погіршилася ситуація з енергозабезпеченням столиці. У місті також перебої з водопостачанням. Фахівці працюють над відновленням подачі води, — повідомив Кличко.
Станом на 14:00, поїзди метро відновили рух на всіх лініях зі збільшеними інтервалами. Час очікування на “червоній” та “зеленій” лініях орієнтовно складає 12-15 хв. Рух поїздів на “синій” лінії здійснюється за диспетчерським регулюванням. Час очікування – понад 15 хв.
Збільшення інтервалів між потягами повʼязано з перебоями електропостачання від зовнішніх живлячих центрів.
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Згодом мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі зафіксовано падіння уламків БпЛА на 25-поверховий житловий будинок.
Також у цьому ж районі уламки влучили в 8-поверхову офісну будівлю.
Напередодні компанія Укренерго повідомляла, що 10 жовтня у деяких регіонах України протягом доби будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Через знищення генерувальних потужностей окремі регіони відчувають дефіцит електроенергії та залежать від її передачі на великі відстані.