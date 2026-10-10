Президент України Володимир Зеленський після розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом повідомив про нове постачання боєприпасів для F-16.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Україна отримає боєприпаси для F-16 для збиття реактивних Шахедів

Україна найближчими днями очікує на постачання боєприпасів для винищувачів F-16, які відіграють важливу роль у протидії російським реактивним Шахедам.

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За словами Володимира Зеленського, під час переговорів особливу увагу приділили посиленню протиповітряної оборони України.

— Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних Шахедів, — заявив Зеленський.

Водночас президент не уточнив кількість боєприпасів, які має отримати Україна, та їхній конкретний тип.

Крім того, Зеленський поінформував фінського колегу про останні російські удари по Україні.

Окремо президенти обговорили зростання доходів Росії від експорту нафтопродуктів. За словами Зеленського, ці кошти можуть бути використані для фінансування подальшої агресії проти України.

Глава держави зазначив, що Україна та партнери готують нові зустрічі й координують подальші дії, спрямовані на обмеження можливостей Росії продовжувати війну.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість із Бельгією щодо передачі Україні трьох винищувачів F-16 до кінця 2026 року.

За його словами, літаки планують передати за прискореною процедурою, щоб посилити можливості української протиповітряної оборони.

Крім того, Україна вже отримала термінові постачання боєприпасів для F-16 від Бельгії та інших міжнародних партнерів, зокрема Іспанії.

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