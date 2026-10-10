Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке дозволить громадянам підтверджувати пенсійний стаж без трудової книжки або відповідних записів у ній.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Як підтвердити пенсійний стаж без трудової книжки

За словами Корецького, насамперед стаж підтверджуватимуть за даними державних електронних реєстрів.

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Якщо необхідної інформації в реєстрах немає, враховуватимуть трудову книжку та інші документи, перелік яких уряд розширив.

У разі відсутності документів або їх втрати підтвердити стаж можна буде за допомогою свідків.

— Якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом із людиною. Пенсійний фонд допомагатиме знайти таких людей, — зазначив прем’єр-міністр.

Окремий порядок зарахування стажу передбачений для громадян, які працювали на підприємствах на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Він також стосуватиметься українців, чиї документи були знищені внаслідок війни.

Як пояснив Корецький, рішення уряду покликане захистити пенсійні права людей, які через російську агресію втратили можливість документально підтвердити періоди роботи.

Фото: Кабмін

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