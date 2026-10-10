Зеленський про угоду Трампа й Путіна: українських переговорників використовують як ширму
- Президент розкритикував домовленості Трампа з Путіним щодо постачання російського дизпального.
- Україна закликає посилювати санкційний тиск на Москву.
Президент України Володимир Зеленський розкритикував домовленості президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.
Про це Зеленський заявив у коментарі журналістам.
Використання української делегації як ширми
На думку Зеленського, на цьому тлі українську переговорну команду використовують як ширму, а це не відповідає принципам партнерства.
Глава держави вважає несправедливим, що Україна бере участь у переговорах щодо завершення війни, тоді як паралельно досягаються домовленості, які можуть принести Росії додаткові кошти.
— Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно нечесно, це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, на жаль, слабке рішення сильних партнерів, — наголосив президент.
За словами Зеленського, дозвіл Росії експортувати дизельне пальне фактично створює додаткові фінансові можливості для продовження війни проти України.
— Це підживлює Путіна і дає йому можливість воювати більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає Росії можливість експортувати дизель. Це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну, — заявив він.
Про які домовленості Трампа з Путіним ідеться
9 жовтня Дональд Трамп повідомив про домовленість із Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. За словами президента США, це має сприяти зниженню цін на пальне.
Зокрема, йшлося про постачання понад 300 тис. тонн дизельного пального, ще 500 тис. тонн протягом листопада та 1 млн тонн після цього.
Крім того, Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію № 135, яка дозволяє операції з продажу, доставки, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження.
Зеленський раніше наголошував, що дозвіл Росії продавати нафтопродукти Сполученим Штатам та іншим країнам є нічим іншим, як інвестицією у війну. Він закликав посилювати тиск на Москву, продовжувати підтримку України та запроваджувати санкції відповідно до законопроєкту американського сенатора Ліндсі Грема.
Що відомо про переговори України та США
8 жовтня Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до США для зустрічей з американськими переговорниками 9 та 10 жовтня. Переговори запланували провести в Маямі.
Сторони мають зосередитися на активізації дипломатичних зусиль для завершення російсько-української війни, а також на підготовці до можливої тристоронньої зустрічі на рівні делегацій.
Водночас президент звернув увагу на суперечність між дипломатичними зусиллями та обговоренням економічної співпраці з Росією. Зеленський наголосив, що не можна одночасно вести переговори з росіянами щодо майбутніх економічних проєктів і стверджувати, що дипломатичний процес перебуває у глухому куті.