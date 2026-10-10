Упродовж 9 жовтня та в ніч проти 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Ураження пунктів управління та станції РЕБ: що відомо

За інформацією Генштабу, українські військові уразили два пункти управління підрозділів російської армії.

Зараз дивляться

Зокрема, удари завдали по об’єктах у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині.

Крім того, у районі Труханового Брянської області РФ Сили оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

Ще однією ціллю став навчальний центр сержантів російської армії, розташований у районі Хорлів Херсонської області.

Українські військові також атакували об’єкти технічного та матеріального забезпечення окупаційних військ.

Зокрема, у районі Суходільська Луганської області уражено ремонтно-відновлювальну базу російської армії.

У районі Чистякового Донецької області Сили оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів.

Крім того, уражено ще два склади матеріально-технічних засобів противника:

у районі Родинкового Донецької області;

у районі Боровеньок Луганської області.

За даними Генштабу, на складі поблизу Боровеньок російські військові також зберігали інженерне обладнання.

— Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч проти 10 жовтня Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Самара поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.

Ступінь пошкоджень після нового удару наразі уточнюється.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.