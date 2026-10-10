ЗСУ вдарили по навчальному центру сержантів, станції РЕБ та складах росіян
- Упродовж 9 жовтня та в ніч проти 10 жовтня Сили оборони уразили низку військових об'єктів РФ.
- У Запорізькій та Донецькій областях під удари потрапили два пункти управління окупантів.
- У Брянській області РФ уражено станцію радіоелектронної боротьби.
Упродовж 9 жовтня та в ніч проти 10 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових об’єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях України та в Росії.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Ураження пунктів управління та станції РЕБ: що відомо
За інформацією Генштабу, українські військові уразили два пункти управління підрозділів російської армії.
Зокрема, удари завдали по об’єктах у районі Переможного Запорізької області та Докучаєвська на Донеччині.
Крім того, у районі Труханового Брянської області РФ Сили оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.
Ще однією ціллю став навчальний центр сержантів російської армії, розташований у районі Хорлів Херсонської області.
Українські військові також атакували об’єкти технічного та матеріального забезпечення окупаційних військ.
Зокрема, у районі Суходільська Луганської області уражено ремонтно-відновлювальну базу російської армії.
У районі Чистякового Донецької області Сили оборони завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів.
Крім того, уражено ще два склади матеріально-технічних засобів противника:
- у районі Родинкового Донецької області;
- у районі Боровеньок Луганської області.
За даними Генштабу, на складі поблизу Боровеньок російські військові також зберігали інженерне обладнання.
— Робота по ключових військових цілях російського агресора триває, — наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що в ніч проти 10 жовтня Сили оборони України повторно уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Самара поблизу селища Просвєт Самарської області РФ.
Ступінь пошкоджень після нового удару наразі уточнюється.